Após o início da tramitação do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal de Goiânia na última sexta-feira (31) e lido em plenário na sessão ordinária desta terça-feira (4), o presidente do Legislativo, Romário Policarpo (PRD), disse, em entrevista ao POPULAR, que a proposta “está errada” no tocante ao valor destinado às emendas impositivas dos vereadores e que correções ao texto deverão ser feitas para que a matéria seja levada adiante. Também afirmou ter comunicado o líder do governo, Wellington Bessa (DC), sobre as falhas e teria recebido como resposta a sinalização de que serão feitos acertos.\n“(O valor das emendas) Vai ser de R$ 5,3 milhões. Está errado lá e tem que corrigir. Mandaram o texto do Orçamento errado. Vai ter que ter um substitutivo e eu falei isso hoje para o Bessa. Falei para ele: ‘Está errado. Essa parte está errada. Mandaram o valor menor. O orçamento subiu e mandaram o valor errado’”, afirmou Policarpo, para completar: “Eu nunca vi ninguém errar para mais. Erra para menos. Por isso estou falando que nós temos prazo. Não vamos fazer no afogadilho. Tem muita correção lá que precisa ser feita.”