O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), afirmou, nesta terça-feira (30), que, seguindo o posicionamento da Procuradoria-Geral da Casa, entende que a Comissão Mista terá de refazer a votação do relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), realizada em reunião tumultuada na manhã de segunda-feira (29). “A prefeitura retirou o projeto, ao que tudo indica, (em momento) anterior à votação. Então, se isso de fato aconteceu, a votação é inválida. Após a análise da Mista, a matéria precisa passar por duas votações no plenário.\nAo Giro, o procurador-geral, Kowalsky Ribeiro, disse que a votação da matéria ocorreu após o pedido do prefeito Sandro Mabel (UB) para retirar o projeto de tramitação ter chegado à Casa. Ribeiro disse que ficou claro, pelo horário de protocolo, que o Executivo retirou a matéria antes da deliberação. A circunstância da votação do relatório da LDO na Mista se tornou uma guerra de narrativas entre o Paço Municipal e o grupo de vereadores que articulou o relatório, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB).