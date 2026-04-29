O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), disse ao POPULAR, nesta terça-feira (28), que o projeto de resolução do vereador Tião Peixoto (PSDB) que pretende ampliar de 15 para 60 o número máximo de títulos de cidadania goianiense que cada um dos 37 vereadores pode propor tem “equívocos na parte técnica” e “problemas políticos”, sinalizando que a proposta tende a ser engavetada pela Casa.\n“Além da parte técnica do projeto estar equivocada, a gente ainda tem um problema político, porque a maioria dos vereadores aqui não concorda com o projeto. A Câmara entende que esse aumento exagerado de títulos por vereador poderia provocar um efeito totalmente oposto do que é a entrega de um título de cidadão goianiense. Você estaria banalizando algo importante da cidade, que é trazer uma pessoa de outra cidade para também se tornar um cidadão daqui da capital”, afirmou Policarpo.