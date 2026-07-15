O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), afirmou nesta terça-feira (14) que a mesa diretora irá emitir uma circular, que será distribuída a todos os gabinetes dos vereadores, para reforçar que os veículos oficiais da Casa não sejam utilizados para outros fins que não sejam relacionados ao “exercício funcional da atividade de cada parlamentar”.\nA declaração de Policarpo foi feita depois do POPULAR mostrar, no sábado (11), que houve aumento de viagens dos vereadores ao interior de Goiás e até a cidades fora do Estado utilizando os carros oficiais. Os deslocamentos chegaram a 44, distribuídos entre 15 vereadores - sendo que 14 deles são pré-candidatos nas eleições deste ano.\nO presidente da Câmara criticou a mistura do exercício do mandato com as candidaturas, dizendo que o ato não é “prudente”. “Em relação ao aumento de viagens, acho que cada vereador fala por si só, porque o veículo, apesar de ser ligado à Câmara Municipal, é de responsabilidade única e exclusiva do gabinete do vereador. E o que a gente entende é que isso não deve ser utilizado. Inclusive, uma circular será passada em todos os gabinetes, não só daqueles que são candidatos, para que esses veículos não sejam utilizados em nada fora daquilo que é o exercício funcional da atividade de vereador”, disse Policarpo, em resposta ao POPULAR.