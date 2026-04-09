Está em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que autoriza a Prefeitura da capital a destinar ou receber patrocínio, apoio institucional e logístico para eventos. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), sob a justificativa de criar um “marco normativo claro”. A matéria facilita patrocínio a festas e clubes profissionais. O texto é visto nos bastidores como uma medida que pode inclusive abrir espaço para destinações previstas no Orçamento municipal.\nPolicarpo foi articulador de patrocínio da Prefeitura a clubes de futebol profissional da cidade em 2024 e em 2026. Neste ano, a previsão é de R$ 6 milhões para Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube. Em fevereiro, quando o apoio foi anunciado, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que R$ 3 milhões são da própria Prefeitura e a outra metade terá origem em sobras do duodécimo da Câmara. Policarpo é 2º vice-presidente do Vila Nova.