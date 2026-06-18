O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), rebateu nesta quarta-feira (17) o prefeito Sandro Mabel (UB) e disse que o legislativo goianiense “não precisa pedir permissão ao Executivo” para realizar mudanças em matérias. A declaração foi feita em entrevista coletiva, logo depois de o plenário da Casa acatar a inclusão de 12 emendas modificativas ao projeto de lei complementar da Prefeitura que cria o programa Morar no Centro, considerada uma das propostas prioritárias da atual administração.\nPerguntado sobre a afirmação do prefeito dada um dia antes ao POPULAR em que Mabel disse não acreditar que os vereadores fariam a “inconstitucionalidade” de apresentar as emendas, Policarpo negou ter realizado qualquer articulação com o Paço e sinalizou desimportância na manifestação do chefe do Executivo.