Uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida nesta segunda-feira (15), em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal.\nEla estava com um militar chamado como Estácio Leite da Silva Filho. Ele se apresentou como integrante do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, o que o GSI nega.\nA informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópoles e confirmada pela reportagem. Procurada, a defesa de Bolsonaro não se manifestou. Estácio foi procurado pela reportagem por mensagem, mas não respondeu até a publicação deste texto.\nO ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 24 horas para que a defesa de Bolsonaro explique por ele ele mantinha uma arma em casa, com carregador sobressalente, e pediu reparo no equipamento.\nNa decisão, Moraes afirma que a propriedade de Bolsonaro foi confirmada após consulta a sistema do Exército Brasileiro.