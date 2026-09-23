O POPULAR e rádio CBN Goiânia realizam nesta quinta-feira (24) debate com os candidatos ao governo de Goiás no primeiro turno das eleições de 2026. O encontro contará com quatro blocos e será transmitido ao vivo pela rádio, pelo site do jornal e nos canais do YouTube dos dois veículos. O evento ocorrerá no auditório da Rede Anhanguera, em Goiânia, entre 9h e 11h30.\nParticipam do confronto os quatro candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional, citados em ordem alfabética: Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL). As regras do debate foram acordadas em reunião com representantes das respectivas campanhas no dia 28 de agosto e devidamente formalizadas junto às candidaturas.\n“Ao longo de toda a campanha, o jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia vêm informando seus leitores e ouvintes sobre os mais variados aspectos do pleito de 2026 e de seus candidatos, para municiar os eleitores e ajudá-los a escolher com mais consciência. O debate é um dos pontos de destaque nessa jornada de informação”, diz Silvana Bittencourt, editora-executiva do POPULAR. “Quase 50 profissionais estão envolvidos na organização desse momento, que permitirá a exposição de ideias, questionamentos dos concorrentes e uma oportunidade valiosa para conhecer os candidatos com maior profundidade.”