Pelo menos dezesseis deputados estaduais de Goiás usaram a janela partidária para trocar de sigla, em busca de espaço em chapas para a reeleição ou a disputa por cadeira na Câmara dos Deputados. Além disso, também existem casos de parlamentares que chegaram a trocar de partido, mas voltaram para a sigla que estavam inicialmente, como Cristiano Galindo (SD), Júlio Pina (SD) e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB).\nA janela partidária ficou aberta por 30 dias, entre 5 de março e 3 de abril. O período é determinado pela Justiça Eleitoral para que deputados estaduais e federais possam, se quiserem, trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. As siglas tiveram até 14 de abril para lançar as novas filiações no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), abrindo espaço para alterações no limite do prazo.