Na expectativa pela confirmação da pré-candidatura do PSD à Presidência da República na próxima semana, o governador Ronaldo Caiado apresentou sinais do discurso que pretende aplicar durante a eventual disputa eleitoral, com defesa de “independência”, mas focado em pautas de direita que também são ocupadas pelo senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. A opção, segundo cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR, representa risco de que o pleito do goiano seja considerado “linha auxiliar” do bolsonarismo e encontre dificuldades para alcançar crescimento nas intenções de voto.\nO goiano segue como favorito para a escolha no partido, apesar das reações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se apresentou na última semana como a opção mais viável na legenda, justamente por ter postura ao centro, o que permitiria a busca tanto do eleitorado direitista quanto o identificado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em resposta ao adversário interno, Caiado garantiu que tem a “independência” como sua “marca” maior, indicando que também pode ter campanha com foco na apresentação como terceira via.