Conteúdo analisado: Posts que repercutem uma frase dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento em 21 de agosto. Em um deles, publicado no X, um usuário pergunta ao Grok, inteligência artificial da rede social, se é verdade que Lula disse “Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda é negro?”. Outro post, no Instagram, traz o mesmo trecho, também omitindo a conclusão da fala de Lula.\nOnde foi publicado: X.\nContextualizando: A frase que consta nos posts é verdadeira, mas está fora de contexto pois não foi apresentada na íntegra. Durante cerimônia de entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis em Sorocaba (SP), o presidente contou sobre um episódio em que teria chamado a atenção do ministro Paulo Teixeira, a respeito de uma foto usada em um material para um congresso internacional. Segundo Lula, a imagem mostraria uma mulher branca sorridente e um homem negro sem dentes.