Dois terços do valor que o governador Ronaldo Caiado (PSD) deixará em caixa ao renunciar ao cargo, no fim de março, estão comprometidos com vinculações e restos a pagar (RAP) de anos anteriores. Caiado destacou na semana passada, em discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que encerrará sua gestão com disponibilidade financeira de R$ 9,8 bilhões.\nO detalhamento dos dados, solicitado pelo POPULAR à Secretaria Estadual da Economia, aponta que, do volume informado pelo governador, apenas R$ 3,15 bilhões representam saldo livre. Os R$ 9,8 bilhões referem-se ao valor apurado na Conta Única do Tesouro Estadual em 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Economia.\nSegundo as informações oficiais, R$ 5,41 bilhões estão vinculados, incluindo R$ 1,07 bilhão de RAP. Isso significa que R$ 4,33 bilhões têm destinação específica referente a este ano.