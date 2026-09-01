Às vésperas do prazo final para contratação de empréstimo este ano, o governo de Goiás admite ser improvável viabilizar a operação de R$ 500 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a compra do novo prédio para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Aliados políticos ainda terão conversas em Brasília para tentar agilizar o financiamento, que tem de ser assinado até a quinta-feira (3), mas o governador Daniel Vilela (MDB) já acionou o plano B, em que o Tesouro Estadual bancará a primeira de seis parcelas para a aquisição do imóvel, no Conjunto Fabiana, em Goiânia.\nA previsão inicial em caso de insucesso na operação era de parcelamento em seis vezes, com R$ 83 milhões a serem pagos este ano. A Secretaria Estadual da Economia afirma, no entanto, que o valor ainda não está confirmado. Também não há previsão de data para o pagamento porque a obra do prédio não está totalmente concluída, segundo o governo.