Os nomes apresentados na base do Palácio das Esmeraldas para ocupar a vaga de vice ao lado do pré-candidato ao governo estadual, Daniel Vilela (MDB), precisam mostrar que realmente cumprem o que prometem, em relação à possível ampliação da capilaridade da chapa junto a determinados segmentos, além do potencial de votos. A missão foi dada em conversas com os interessados no posto nas últimas semanas, em diálogos feitos pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) e o próprio Daniel.\nAs conversas ocorreram com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), ex-deputado federal José Mário Schreiner (PSD), o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (Podemos) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PSD). Os três passaram a intensificar as ações de pré-campanha, principalmente com o objetivo de “mostrar força”, para atender às exigências da cúpula governista.