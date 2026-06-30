Os pré-candidatos ao Senado pela base aliada ao governo estadual negaram nesta segunda-feira (29) a possibilidade de abrir mão da disputa em prol da formação de chapa única, com apenas dois nomes. A busca pela aglutinação foi proposta pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e a ex-primeira-dama e pré-candidata a senadora, Gracinha Caiado (UB), sábado (27), em Itumbiara, mas a hipótese de desistir foi negada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD).\nEm entrevistas ao POPULAR, os três postulantes são unânimes em definir que não há qualquer chance de saírem da disputa, com avaliação de que têm perspectivas de crescimento e chance de vitória para ocupar uma das duas vagas em disputa. A defesa do afunilamento foi retomada pela cúpula governista após a confirmação da desistência do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, da eleição ao Senado.