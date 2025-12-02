Depois de considerar possível entrada na disputa eleitoral de 2026 sem candidatura própria da legenda ao governo estadual, ganhou força entre lideranças e a direção do Partido dos Trabalhadores em Goiás a proposta de lançar um nome considerado competitivo ao Palácio das Esmeraldas. Lançada na última semana, a hipótese encaminhada internamente aponta para a indicação do vereador e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira (PT), que até então se posicionava apenas como pré-candidato a deputado federal.\nO próprio parlamentar admite estar “disposto” a assumir a liderança da chapa majoritária pela composição de esquerda em Goiás, principalmente depois da repercussão positiva sobre a alternativa entre filiados e apoiadores. O ex-reitor, no entanto, aponta que o projeto ainda precisa ser construído com a direção nacional da sigla e a intenção é definir até o fim de janeiro.