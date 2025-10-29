A Justiça Eleitoral de Goiás condenou por abuso de poder político e econômico a prefeita Wivviane de Carvalho Duarte Teles (PL) e o vice-prefeito José Thiago Alves Moreira (União Brasil) de Gameleira de Goiás, na região sudeste do estado. Além da prefeita e do vice-prefeito eleitos nas Eleições de 2024, também foi condenado o ex-prefeito Wilson Tavares de Sousa Junior (União Brasil). A medida ainda cabe recurso.\nEm nota, a defesa disse respeitar a decisão proferida pela Justiça Eleitoral e considera a condenação excessiva e desproporcional, por se tratar “de um fato ocorrido no período de pré-campanha, e que não configurou qualquer conduta capaz de comprometer a lisura do pleito ou a vontade soberana do eleitorado” (leia a nota na íntegra abaixo).\nDe acordo com a decisão, do juiz Sílvio Jacinto Pereira, da 31ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), foi determinada a inelegibilidade dos três investigados por oito anos e a cassação dos registros ou diplomas da prefeita e do vice-prefeito, conforme o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990.