O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), comemorou nesta quinta-feira (17) a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), que liberou a continuidade do processo de contratação de empresa para apoio operacional do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). “É isso daí. É uma avaliação ótima que definiu (a situação)”, disse o prefeito, em resposta a questionamento do POPULAR, em entrevista coletiva após o evento “Conexões Produtivas: Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira “, realizado pela manhã na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).\nO processo, que tramitava no TCM-GO desde janeiro, teve sua definição nesta quarta-feira (16), após a análise ter sido adiada por cerca de dois meses por dois pedidos de vista. No período, o próprio prefeito chegou a comparecer a uma das sessões do tribunal para fazer sustentação oral em defesa da liberação da contratação da empresa para gerir a autarquia. No julgamento, o relator do caso, conselheiro Humberto Aidar, apresentou o voto pela liberação da assinatura do contrato e foi seguido pela maioria dos colegas. O único a votar contra foi o conselheiro Fabrício Motta.