O prefeito de Augustinópolis (TO), Antônio Cayres de Almeida, mais conhecido como Antônio do Bar, morreu em Brasília (DF) enquanto passava por um tratamento. Nas redes sociais, o irmão do político, Amélio Cayres (Republicanos), deputado estadual no Tocantins, lamentou a morte por meio de uma nota de pesar (veja a nota completa ao final desta reportagem). A causa da morte não foi informada.\nÉ com um grande pesar em meu coração que noticio o falecimento de um dos homens que mais admirei em toda a minha vida, um grande líder político, meu irmão e amigo, Antônio do Bar. Atualmente prefeito da nossa querida Augustinópolis”, escreveu o irmão.\nAntônio morreu na madrugada desta quinta-feira (22) aos 75 anos. Conforme apurado pelo g1 Tocantins, o político estava com a saúde debilitada.\nAinda de acordo com a nota de Amélio, o irmão deixou a esposa, Deijanira Almeida, dois filhos e seis netos. O deputado estadual agradeceu o apoio de todos nos últimos momentos de vida do irmão.