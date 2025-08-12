A juíza Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes, da 45ª Zona Eleitoral de Pontalina, determinou na última sexta-feira (8) a cassação dos mandatos do prefeito de Joviânia (Região Centro-Oeste), Max Barbosa (Podemos), e do vice-prefeito, Roudison Sabino (PSD), por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2024. A decisão também alcança o presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Martins (PP), e o vice-presidente, João Paulo Ferreira Rezende (Podemos), que perdem os mandatos e ficam inelegíveis por oito anos.\nPor tratar-se de uma sentença em primeira instância, o prefeito de Joviânia afirma que irá recorrer da decisão e nega envolvimento no suposto esquema de compra de votos e que trabalhou “normalmente na Prefeitura” nesta segunda-feira (11). Segundo diz, o principal argumento que utilizará no recurso será o de que a magistrada desconsiderou inquérito policial anterior à sentença que teve recomendação pelo arquivamento.