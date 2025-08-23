Prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB) (Reprodução/Instagram/Diego Sorgatto)\nO prefeito de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, Diego Sorgatto (UB), passou por um procedimento de urgência na tarde desta sexta-feira (22). Na rede social do político, a assessoria publicou uma nota informando sobre o caso, mas não relatou o motivo da cirurgia (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nEm nota, a equipe pediu a todos que acompanham o prefeito que tenham ‘serenidade’, pois ‘novas informações seriam repassadas assim que possível’. Algumas horas depois do primeiro comunicado, outro atualizando o caso, foi publicado.\nA assessoria do prefeito Diego Sorgatto informa que o procedimento cirúrgico foi finalizado com sucesso”, diz a nota.\nA esposa de Diego, a endocrinologista Helena Coelho Sorgatto, publicou em sua rede social uma imagem de um terço com o nome do esposo gravado. Na última nota a assessoria do político pediu orações a todos para que o prefeito tenha uma boa recuperação.