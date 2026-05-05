O prefeito de Minaçu, Carlos Alberto Leréia (PSDB), criticou, nesta segunda-feira (4), a politização sobre a exploração de terras raras no município. “Estou preocupado. Amanhã pode atrapalhar, porque está tendo discussão política. Isso aqui não tem esquerda nem direita. Teve a coragem de investidores internacionais”, disse o gestor, em vídeo publicado nas redes sociais.\nA mineradora Serra Verde, instalada em Minaçu, é a única com produção industrial e comercial de terras raras em alta escala fora da Ásia. Em abril, a empresa foi vendida para a norte-americana USA Rare Earth por R$ 13,8 bilhões. A mineradora já pertencia a fundos estrangeiros, dois americanos e um britânico.\nLeréia disse que o projeto começou a ser desenvolvido entre 2008 e 2009 (a empresa divulga 2010), quando Alcides Rodrigues (PRD) era o governador. O prefeito destacou que, depois disso, Marconi Perillo (PSDB) e Ronaldo Caiado (PSD) passaram pela administração estadual. Leréia não mencionou o atual governador, Daniel Vilela (MDB).