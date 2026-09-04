Aliado do ex-governador e candidato ao governo Marconi Perillo, o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo (ambos do PSDB), foi o único a não autorizar a instalação de câmeras da nova fase do programa estadual IA (Inteligência Artificial) Contra o Crime, que funcionará em 194 cidades. Por envolver tecnologia e segurança pública, o projeto é uma das bandeiras do governador Daniel Vilela (MDB) na campanha à reeleição.\nA nova fase do IA Contra o Crime gerou polêmica por contratação sem licitação, questionamentos sobre a empresa responsável em outros Estados e custo de R$ 304 milhões. O contrato chegou a ser suspenso pela Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual, mas a decisão foi revertida pelo governo em junho. Desde então, a Goiás Tecnologia (GOtech) busca acelerar a ampliação do programa.