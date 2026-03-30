O prefeito de São Miguel do Passa Quatro, no sudeste de Goiás, Gilmar Pereira, foi agredido na noite de domingo (29) enquanto seguia para casa, na estrada de acesso à residência dele. A informação foi divulgada pela prefeitura municipal. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que investiga o caso.\nAo POPULAR, o delegado Kennet Carvalho informou que a investigação está na fase de levantamento de informações para “entender melhor os fatos”.\nComo o nome do suspeito da agressão não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com ele nem com a defesa até a última atualização deste texto. Ainda não há informação sobre a motivação da agressão contra o prefeito.\nHomem que recolhia latinhas é espancado após pegar uma em mesa de bar, em Anápolis; vídeo\nPrefeito de Itumbiara homenageia neto morto pelo pai que faria 13 anos hoje: 'Saudade é imensa'