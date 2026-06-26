-Vídeo prefeito (1.3426639)\nO prefeito de São Simão, Wallisson Freitas, preso em uma operação da Polícia Civil que investiga os crimes de desvio de dinheiro público, fraudes em licitações e na execução de contratos administrativos relacionados à contratação de serviços médicos em unidades móveis de saúde, ocorridos em 2023, foi solto pela Justiça após pagar fiança de dez salários mínimos. A prisão do prefeito ocorreu após a polícia encontrar duas armas na casa dele.\nVerifico que o fato não foi praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa, sendo o autuado primário e de bons antecedentes. De mais a mais, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente poderá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada. Portanto, não se revestindo o fato de maior gravidade, não se justifica a mantença da custódia provisória, mormente quando se mostrarem suficientes outras medidas cautelares. Ante o exposto, concedo a liberdade provisória mediante pagamento de fiança”, diz a decisão assinada pela juíza Katherine Teixeira Ruellas.