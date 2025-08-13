O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou, nesta terça-feira (12), que não está preocupado com a Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada na Câmara para investigar o contrato e o serviço do Limpa Gyn, consórcio responsável pela coleta de lixo da capital. Mabel também disse que considera a medida “uma perda de tempo” e apontou que “meia dúzia (de vereadores)” usa a estratégia como pressão para indicação de cargos no Executivo.\n“Essa CEI tem uma meia dúzia lá que está me apertando, que quer que eu dou cargo, que eu dou isso, que eu dou aquilo. Meu limite é fazer a cidade funcionar. Eu acho ótimo 37 vereadores e mais eu - por enquanto, estou só eu - vir fiscalizar, chamar a Limpa Gyn, mexer e tal. Então, eu acho ótimo isso. ‘Ah, mas o contrato’. O contrato está aí, usa o meu contrato. Tudo que é fora disso é porque tem outra intenção, que eu não sei qual é”, disse Mabel.