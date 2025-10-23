A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de aliciamento e transferência fraudulenta de eleitores nas eleições em Lagoa Santa, no sudoeste de Goiás. Os investigados são o prefeito Adivair Gonçalves de Macedo (MDB), eleito no último pleito municipal, e um vereador do município.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Lagoa Santa. À reportagem, a Prefeitura informou que “emitirá uma nota pública de esclarecimento nas redes sociais a respeito desse assunto”. Já a Câmara não retornou ao contato, até a última atualização da matéria.\nEm suas redes sociais, o prefeito Adivair Gonçalves de Macedo (MDB) publicou uma nota afirmando ter "recebido com tranquilidade a visita da Polícia Federal" e estar colaborando com a Justiça (leia a nota na íntegra abaixo).\nForam cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na casa do prefeito, no gabinete da prefeitura e na casa do vereador. De acordo com a PF, foram apreendidos R$ 7 mil encontrados em uma gaveta na casa de Adivair Gonçalves.