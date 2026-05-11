Governador e prefeito durante comemoração de aniversário de Aparecida (Nielton Santos/O POPULAR)\nO prefeito Leandro Vilela (MDB) afirmou que o maior desafio na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, foi o equilíbrio das contas públicas. A declaração foi feita durante a comemoração dos 104 anos da cidade, nesta segunda-feira (11). De acordo com o gestor, o município tinha uma dívida superior a meio bilhão.\nNós tivemos um ano de muitos desafios, de buscar a regularização fiscal do município, de resolver uma demanda de um passivo que tinha aqui muito grande e de construir a cidade e o governo que nós desejamos”, afirmou Vilela, em coletiva.\nConforme o prefeito, mesmo com o ajuste fiscal, houve investimento no município. Ele apontou obras que custaram mais de R$ 140 milhões, como as de mobilidade urbana e infraestrutura. Dentre as quais, citadas por ele, estão: a Trincheira do Parque das Nações, o Eixo da Prado Júnior e a construção de pontes.