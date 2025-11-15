-Lixo rua (1.3337471)\nO Prefeito Sandro Mabel (União) usou as redes sociais para chamar a atenção da população de Goiânia sobre a importância da limpeza urbana e a responsabilidade de cada cidadão para manter a cidade limpa. Em um vídeo gravado na Avenida Anhanguera, o prefeito aparece recolhendo o lixo que teria sido descartado incorretamente na rua (assista acima).\nNão adianta a gente investir na limpeza da cidade e a população insistir em fazer errado. Lugar de lixo é no lixo. Passando pela Avenida Anhanguera, saco de lixo jogado na rua. Nosso cuidado com a cidade não pode parar. Cidade limpa é dever de todos!”, escreveu Mabel na legenda.\nMabel chama Semad de "câncer" e diz que Vulcanis é "descontrolada"\nPrefeitura desiste de comprar foguetes para espantar urubus de aterro, mas usará tiros de ar comprimido e sistema sonoro