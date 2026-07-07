O governo de Goiás oficializou a concessão do Centro de Convenções de Anápolis para o município, que passa a ser responsável pela gestão do espaço pelos próximos 20 anos. O termo de cessão foi assinado pelo governador Daniel Vilela (MDB) e o prefeito Márcio Corrêa (PL) e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na sexta-feira (3). De acordo com o documento, o principal objetivo é realizar a “centralização administrativa” dos órgãos da prefeitura.\nA concessão ainda prevê a “realização de eventos culturais, empresariais e institucionais de interesse público, mantendo-se a destinação do imóvel como centro de convenções e equipamento público de uso coletivo”. A administração municipal demonstra interesse e negocia com o estado a ocupação do local desde 2021, com a primeira versão do termo de cessão em março de 2023, ainda com avaliação do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), mas a ideia não foi concretizada.