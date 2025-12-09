A Prefeitura de Goiânia cancelou R$ 41 milhões em restos a pagar referentes a empenhos realizados entre 2022 e 2023, anos da administração do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). Mais da metade do valor, R$ 24 milhões, têm a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) como credora.\nO decreto com o cancelamento foi publicado na edição de sexta-feira (5) do Diário Oficial do Município (DOM). O documento informa que, mesmo com a medida, os credores podem pleitear o pagamento da obrigação, “desde que observados o devido reconhecimento pela autoridade competente e o cumprimento das condições indispensáveis para a liquidação”. O montante envolve 15 pastas da estrutura municipal.\nEm nota, a Comurg afirmou que todos os processos citados no decreto nos quais a companhia aparece como credora estão em análise individual pelas equipes técnicas. “Cada empenho é revisado para confirmar a execução dos serviços e definir, com rigor, quais valores poderão ser objeto de solicitação de recebimento”, afirmou. A empresa também destacou “compromisso com a responsabilidade administrativa, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos”.