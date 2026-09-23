A Prefeitura de Goiânia declarou a desapropriação de parte do terreno onde funciona um supermercado atacadista no Setor Urias Magalhães, na região Norte da capital. O objetivo é utilizar a área para construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas voltada aos moradores do bairro e de setores vizinhos. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (22).\nO POPULAR entrou em contato com a rede de supermercado para pedir um posicionamento sobre o caso. Porém, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA medida atinge uma parcela de 11.140 metros quadrados (m²) de uma gleba — termo técnico usado para identificar um grande terreno bruto, que ainda não foi dividido em lotes ou ruas. A propriedade completa tem 82,5 mil m² e pertence à empresa Atacadão Distribuição Comércio e Indústria LTDA. Com a separação do espaço para a unidade de saúde, a empresa continuará com a área restante de 71,4 mil m².