Além dos quase R$ 48 milhões de emendas impositivas para a Saúde, a Prefeitura de Goiânia também pagou, até o início de dezembro, via Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), cerca de R$ 50 milhões de indicações feitas por vereadores para entidades sociais de diferentes áreas. Segundo o titular da pasta, Vanderlei Toledo, a pasta é responsável por executar as emendas destinadas a essas organizações, com exceção daquelas para as áreas de Saúde e Assistência Social (conduzem as próprias emendas porque os pagamentos dependem de aprovação de conselhos).\nSegundo Toledo, a Secap ainda tem R$ 3,8 milhões em emendas que estão aptas a pagar, além de R$ 16,5 milhões referentes a indicações que estão com pendências de documentação. O secretário afirmou que as instituições e os vereadores responsáveis foram notificados e que sua pasta é responsável pela execução de R$ 73 milhões em emendas impositivas de 2025.