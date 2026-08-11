O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), planeja enviar ao Legislativo municipal, neste segundo semestre de 2026, projetos de lei com pedidos de autorização para contratação de empréstimos que somam cerca de R$ 1 bilhão, para investimentos em áreas como drenagem, clima e mobilidade. A Câmara Municipal de Goiânia retoma as sessões ordinárias nesta terça-feira (11), após quase um mês de recesso no plenário.\nDe acordo com Mabel, os financiamentos relacionados à mobilidade e à drenagem devem ser feitos junto ao Banco Andino (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe). Outra contratação deve ser feita no âmbito do programa Fundo Clima, e deve envolver o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil. Existem planos de outros empréstimos que ainda não têm instituição financeira definida.