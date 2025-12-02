A Prefeitura de Goiânia registrou superávit primário de R$ 773 milhões entre janeiro e outubro de 2025. O resultado demonstra continuidade na trajetória de recuperação do município, registrada também nos bimestres anteriores. Até agosto, por exemplo, o resultado primário havia sido de R$ 678 milhões, número que foi apresentado pelo Executivo como o melhor em pelo menos cinco anos.\nO superávit primário não considera os pagamentos de juros e amortização da dívida pública e, neste caso, também deixa de fora do cálculo o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O número foi divulgado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado na edição de sexta-feira (28) do Diário Oficial do Município (DOM).\nO documento mostra que a receita realizada no período foi de R$ 8,3 bilhões. As despesas empenhadas (reserva de recurso para pagamento) foram de R$ 9,1 bilhões. Já os gastos liquidados e pagos foram de R$ 7,4 bilhões e de R$ 7,3 bilhões, respectivamente. O superávit orçamentário (diferença entre receita realizada e despesa liquidada) foi de R$ 827 milhões.