A Prefeitura de Goiânia utilizou, até o momento, 40% do empréstimo de R$ 710 milhões contratado com o Banco do Brasil ainda em 2024 para ações de infraestrutura na capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), R$ 375 milhões foram liberados pela instituição financeira e R$ 287 milhões foram gastos em obras. A Prefeitura ainda pode ter acesso a R$ 334 milhões.\nA aprovação do projeto de lei que autorizou esta contratação de crédito teve tramitação turbulenta na Câmara de Goiânia entre 2023 e 2024, no mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). Em constante embate com o Legislativo, Cruz só conseguiu aprovar a matéria após carimbar o recurso para uma lista específica de obras.\nHá quase um ano, em julho de 2025, o POPULAR mostrou que a Prefeitura havia recebido R$ 127 milhões do valor contratado com o Banco do Brasil e aplicado R$ 116 milhões (16% do total). Em 2025, o atual prefeito, Sandro Mabel (UB), enviou ao legislativo municipal um projeto de lei em que propôs maior autonomia do Executivo na aplicação dos recursos deste empréstimo. No entanto, em meio a resistência de vereadores, a matéria não prosperou.