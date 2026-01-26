A Prefeitura de Goiânia elevou para R$ 621,53 milhões o contrato anual com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que havia sido renovado em outubro de 2025 por R$ 595,2 milhões. Sob justificativa de correção inflacionária, o custo aumenta em R$ 26,3 milhões, com aplicação retroativa a outubro.\nO valor deve aumentar ainda mais com a finalização do novo contrato, em elaboração pela Prefeitura desde meados do ano passado e que será concluído esta semana, segundo informou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Francisco Lacerda, neste domingo (25). O POPULAR apurou que o custo anual estimado pode chegar a R$ 945,4 milhões (R$ 78,79 milhões mensais) conforme minuta em análise pela gestão.\nO novo instrumento trará uma tabela de 56 possíveis serviços prestados pela Comurg, enquanto o contrato atual possui 35. O valor estimado não é necessariamente o que será pago à companhia, pois ela recebe conforme medição de serviços executados.