O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), enviou à Câmara projeto de lei que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis 2025, oportunidade em que é aberta a possibilidade de renegociação de dívidas com a administração municipal. A matéria também autoriza a participação da Prefeitura na XX Semana Nacional de Conciliação, prevista para novembro deste ano.\nDe acordo com a matéria, o prazo de adesão aos benefícios será de, no máximo, 30 dias. O período de duração será definido por ato do prefeito, que deve ser publicado no Diário Oficial do Município. O documento não tem estimativa de arrecadação. A reportagem questionou a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) sobre o tema, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.\nEntre os tributos que podem ser renegociados estão os impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU), Territorial Urbano (ITU), de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), além de taxas municipais e contribuições municipais. A redução de multa pode chegar a 99%, em caso de pagamento à vista. O benefício vale apenas para dívidas vencidas até 30 de julho de 2025.