Ao decretar a desapropriação de parte do terreno de um supermercado atacadista no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, a prefeitura traçou como meta assumir o imóvel sem ter de pagar uma indenização financeira imediata. A intenção é utilizar o espaço de 11,1 mil metros quadrados (m²) para construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.\nA estratégia da gestão municipal consta na Exposição de Motivos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), documento que acompanha o Decreto nº 182/2026, assinado pelo prefeito Sandro Mabel e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última terça-feira (22).\nNo texto, a pasta da Saúde registra o objetivo de conseguir a área de forma rápida e "prioritariamente, sem desembolso financeiro imediato pelo Município a título de indenização expropriatória". Significa que, neste primeiro momento, a ideia é não tirar dinheiro do caixa da prefeitura para pagar pelo terreno da iniciativa privada.