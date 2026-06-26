O primeiro turno de votação do projeto de lei da Prefeitura de Goiânia que pede autorização para empréstimo de R$ 310 milhões para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II) foi marcado por esforço do Paço e da liderança de governo para garantir quórum no plenário da Câmara Municipal nesta quinta-feira (25) e aprovar a matéria.\nTumultuada, a sessão ordinária foi suspensa por 1h20min, reaberta e, em meio a divergências de interpretação, entre os próprios vereadores, sobre o que estabelece o regimento interno acerca da possibilidade de votações de propostas após o meio-dia - como foi o caso para votar o empréstimo -, a reunião acabou se estendendo até 13h15, em ato incomum no Legislativo goianiense.\nDiante da pressa do Executivo para aprovar o empréstimo antes do fim do mês, a proposta, que não estava na pauta do dia, foi confirmada com placar de 23 votos favoráveis e 5 contrários, depois de manobra capitaneada pelo líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza), que fez o pedido de inclusão e inversão. Votaram contra o empréstimo: Aava Santiago (PSB); Coronel Urzêda e Vitor Hugo (ambos do PL); Fabrício Rosa e Kátia Maria (ambos do PT).