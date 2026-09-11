A Prefeitura de Goiânia pagou, até esta quinta-feira (10), R$ 6,1 milhões em emendas impositivas de vereadores. O valor corresponde a 3,3% dos R$ 185 milhões estabelecidos para o ano. Cada um dos 37 parlamentares da capital tem direito a destinar R$ 5 milhões. Os dados foram levantados no portal de transparência da Prefeitura.\nO pagamento de emendas alcançou parte das indicações feitas por 13 vereadores, número que representa cerca de 35% dos integrantes da Câmara de Goiânia. A demora na liberação dos recursos de 2026 já foi alvo de reclamações. O POPULAR mostrou em agosto as críticas e insatisfações de membros da base.\nA secretária de Governo, Sabrina Garcez, afirmou que, em geral, as emendas liberadas até o momento são ligadas à sua pasta e que há planejamento para o início do pagamento de recursos destinados à Saúde, que representam 50% das indicações. “Os pagamentos (da Saúde) vão começar e esse processo vai acelerar. Até o final do ano todas as emendas serão pagas. As que estiverem aptas. Aquelas que não tiverem problemas serão pagas”, disse Sabrina.