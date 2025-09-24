A Prefeitura de Goiânia enviou, nesta terça-feira (23), projeto de lei à Câmara em que pede autorização para contratar empréstimo de R$ 132 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com ou sem garantia da União. Ter o compromisso do governo federal na tratativa é importante para que a operação tenha condições mais vantajosas para a Prefeitura. De acordo com o texto, o empréstimo poderá ser contratado no âmbito das seguintes linhas do BNDES: Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT); Programa Fundo Clima - Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável; e Programa BNDES Mais Inovação. Consta na matéria que o recurso será destinado à modernização da gestão pública, por meio de investimentos em implantação de tecnologias, processos e sistemas. A verba não poderá ser usada em despesas correntes. A secretária de Governo, Sabrina Garcêz, afirmou que o pedido de novo empréstimo é resultado de um diagnóstico realizado pelo BNDES em diversas cidades. De acordo com a auxiliar, Goiânia foi selecionada com a opção de crédito ainda durante o mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), mas a gestão não seguiu com o processo. A oportunidade foi verificada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) durante a transição de governo. Sabrina explicou que a Prefeitura deve entrar com uma contrapartida de 10%.Mabel passa por momento delicado na relação com os vereadores. No final de agosto, o prefeito sofreu duas derrotas relevantes na Casa: criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn e a aprovação, em primeiro turno, da revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. Em seguida, Mabel iniciou um processo de reorganização da base, que ainda está em curso. O prefeito também mudou de líder, trocando Igor Franco (MDB) por Wellington Bessa (DC).Questionada sobre a relação do Paço com os vereadores, Sabrina disse que se trata de um projeto relevante para a cidade. A secretária afirmou que o Paço espera a contribuição da Câmara no debate da matéria e na fiscalização dos recursos. Segundo Sabrina, o diagnóstico feito pelo BNDES será disponibilizado aos vereadores. A Prefeitura fez dois empréstimos recentemente. O primeiro, de R$ 710 milhões, foi contratado por Cruz junto ao Banco do Brasil para realização de obras (recurso foi liberado em 2024). O outro, de R$ 54 milhões (processo foi iniciado por Cruz e finalizado por Mabel em agosto), é do BNDES para investimento em tecnologia na área tributária.