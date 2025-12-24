As prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia decretaram ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante os feriados de Natal e Ano Novo, com a manutenção dos serviços essenciais, como saúde, segurança, limpeza urbana e assistência social.\nConforme decretos publicados pelos municípios, as medidas valem para os dias 24 e 26 de dezembro de 2025, em razão do Natal, e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, devido às celebrações de Ano Novo.\nVeja o que abre e o que fecha durante o Natal em Goiás\nGoverno de Goiás decreta ponto facultativo nos feriados de Natal e Ano Novo\nQuase todos os feriados em 2026 cairão em dias úteis; veja lista\nGoiânia\nA Prefeitura de Goiânia manterá o funcionamento de todos os serviços essenciais à população durante o feriado de Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, e nos pontos facultativos dos dias 24 e 26 de dezembro.