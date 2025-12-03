Reconhecer empresários e personalidades que se destacam pelo empreendedorismo, pela inovação e pela contribuição para o desenvolvimento das relações bilaterais entre Brasil e Portugal, assim como entre os demais países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esse o objetivo do 1° Prêmio Empresário e Personalidade do Ano - Troféu Manoel Madruga, entregue na noite desta terça-feira (2) no Restaurante Porto Cave, em Goiânia. Nesta primeira edição do prêmio, uma iniciativa da diretoria da Câmara de Comércio Brasil–Portugal Goiás (CCBP-GO), foram homenageadas três personalidades cujas trajetórias foram marcadas pelo fortalecimento das relações entre Goiás, Brasil e Portugal. Na categoria Gastronomia, o cônsul José Pedro Martins dos Santos, e na categoria Personalidade, o ex-governador Irapuan Costa Júnior. E ainda uma premiação que foi feita de surpresa: na categoria Associativismo, recebeu o Troféu Manoel Madruga o presidente da CCBP-GO, Ivan Marques. Natural da cidade do Porto e radicado em Goiânia, o português José Pedro Martins dos Santos fundou, com sua mulher, a chef Maria Edvânia Nogueira, o renomado restaurante Porto Cave Adega Portuguesa e a Casa Nogueira Boutique, ambos celebrando a autenticidade da culinária lusitana. Em 2015, ele foi oficialmente nomeado cônsul honorário de Portugal em Goiânia. Na homenagem, foi lembrado que “com sensibilidade, paixão e uma presença marcante, o cônsul José Pedro tem desempenhado um papel essencial na valorização da gastronomia portuguesa em Goiás, aproximando ainda mais nossos povos”.Irapuan Costa Júnior, empresário e escritor, foi professor, prefeito, governador, deputado e senador por Goiás, e atualmente é grande incentivador de empresários goianos em Portugal, especialmente em Aveiro. Na entrega da premiação, foi destacado que a atuação de Irapuan em várias áreas reflete liderança, compromisso e uma contribuição incontestável para o progresso do Estado e para o fortalecimento da integração com a comunidade lusófona”. O advogado e pecuarista Ivan Marques teve ressaltada sua atuação à frente do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e na implementação da Câmara de Comércio Brasil–Portugal Goiás, além do trabalho como vice-presidente na Federação das Câmaras Portuguesas e na Rede Mundial de Câmaras.Na cerimônia, foi lembrado que a escolha do nome do troféu resgata a contribuição de Manoel Madruga, empresário português que fundou seu primeiro negócio ainda jovem e deixou um legado em diversos setores da economia goiana.