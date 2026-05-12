A participação da vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira (Avante), no aniversário de Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (11), ao lado do prefeito interino da capital, Anselmo Pereira (MDB), abriu margem para questionamentos sobre sua atuação durante a ausência do prefeito Sandro Mabel (UB), que está em viagem a Nova York, nos Estados Unidos, para participar do U.S. Industry Day 2026, a convite da Confederação Nacional da Indústria (CNI).\nAdvogados eleitorais ouvidos pelo POPULAR avaliam que não há ilegalidade na participação da vice-prefeita em compromissos públicos, mas a forma como pode ocorrer a sua apresentação em agendas desse tipo pode ser questionada judicialmente. “Essa ausência dela do cargo de prefeita mesmo estando presente não pega bem, mas juridicamente é permitido ela estar nesses eventos”, explica o advogado Luciano Hanna.