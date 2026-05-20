O presidente da Assembleia Legislativa (Alego), Bruno Peixoto (UB), confirmou o recuo na tentativa de alterar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), depois de reclamar de suposta retirada de “liberdade orçamentária” dos poderes e órgãos autônomos. Segundo ele, os pontos apresentados em avaliação inicial da procuradoria da Casa, sobre trechos da proposta foram explicados pelo governador Daniel Vilela (MDB) e pela secretária estadual da Economia, Renata Noleto.\nApesar da definição, a LDO continua parada no protocolo da Alego, já que o presidente não determinou a leitura do texto em plenário. “A LDO, está na procuradoria, em diálogo com todos os poderes, órgãos autônomos. Assim que estiver apta, consensuada, será votada. Estamos caminhando para isso. Inclusive, já dialogamos que não haverá necessidade de fazer emendas”, afirmou.