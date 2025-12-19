A presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo, tomou posse na quarta-feira (17) como titular da Coordenadoria da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A solenidade foi realizada na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília (DF), onde também foi empossada a nova diretoria da entidade nacional do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).\nAo assumir a nova função, Patrícia destacou o caráter coletivo de sua trajetória na magistratura associativa e reforçou o compromisso com a valorização da classe.\nJuíza Nathália Bueno Arantes é a nova presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás\nCaiado escolhe Laura Bueno para cargo de desembargadora\nTJ agiliza e amplia rigor para o recebimento de recursos\nCom profundo sentimento de honra e responsabilidade afirmo que esta nova missão é o resultado de um caminho construído coletivamente, ao longo do qual tive a oportunidade de dialogar com tribunais, associações estaduais e magistrados de todo o país, sempre com o compromisso de fortalecer a independência funcional, a valorização profissional e a unidade da magistratura”, afirmou.