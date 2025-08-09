O presidente da Câmara de Cachoeira Alta, Josuel de Freitas (PP) (Reprodução / Instagram Josuel de Freitas)\nO presidente da Câmara de Cachoeira Alta, Josuel de Freitas (PP), foi preso preventivamente suspeito de corrupção, falsidade ideológica e associação criminosa, de acordo com a Polícia Civil (PC). Conforme a investigação, ele, quatro vereadores, um ex-diretor da Câmara e um suplente movimentaram, em quatro meses, mais de R$ 110 mil reais de forma fraudulenta por meio de pagamentos de diárias de viagens e cursos que não eram feitos.\nA prisão ocorreu nesta sexta-feira (8), e foi mantida pela Justiça neste sábado (9), após audiência de custódia. Em nota, a defesa do presidente da Câmara, o advogado Pedro Miranda, considerou desproporcional a prisão. Segundo ele, a defesa tem demonstrado que as alegações contra seu cliente são “improcedentes” (veja a nota completa no final da matéria).