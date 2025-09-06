-VIDEO_PRESIDENTE_PIRES_DO_RIO_TAPA (1.3308948)\nA presidente da Câmara Municipal de Pires do Rio, Ana Cláudia Saêta (PL), foi filmada agredindo o vereador Leandro Cardoso (Podemos) na cozinha da Casa Legislativa. Uma câmera de monitoramento flagrou o instante em que a parlamentar apontou o dedo e tentou lhe dar um tapa do rosto, que foi defendido. Depois, ela o arrasta pela perna após ele cair, mas logo é contida por servidores que estavam no local (veja o vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com a Saêta, mas não teve retorno até a última atualização da matéria. A Câmara Municipal de Pires do Rio informou, em nota, que está ciente sobre o fato, e que caberá aos órgãos competentes a devida apuração. Acrescentou que permanece dedicada à “sua atuação legislativa e ao diálogo democrático” (veja a nota completa no final da reportagem).