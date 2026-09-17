O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia, Luan Alves (MDB), diz, em entrevista ao POPULAR, não ter prazo definido para que o projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal, enviado pela Prefeitura, inicie a sua tramitação no colegiado. O emedebista, que integra a oposição ao Paço, critica a ausência de uma listagem das áreas, anexada à matéria do Executivo.\nO presidente sinaliza que a comissão analisará o texto somente em 2027, na contramão do pedido de celeridade feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB) esta semana aos vereadores da base aliada. “O início do andamento da matéria compete a mim. Somente a mim. E até hoje essas discussões, essas conversas que foram feitas - inclusive o Paço teve reunião que eu não fui convidado - foram debatidas com pessoas que não são quem determina o início da matéria, que no caso sou eu. Até o presente momento eu não tenho nenhum tipo de decisão sobre a matéria, nem prazo, nem nada do gênero”, afirma Alves.